Медсестер в Кыргызстане начнут готовить по новой программе

Медсестер в Кыргызстане с этого учебного года начнут готовить по новой программе. Как сказала Гульназ Ажымамбетова, главный специалист управления медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава, в программе правительства "Здоровый человек - процветающая страна" предусмотрено реформирование сестринского образования в соответствии с новыми требованиями и потребностями здравоохранения. В ней делается акцент на качество подготовки, на расширение функций медсестер. От врача требуется поставить диагноз и назначить лечение. Остальные обязанности возлагаются на их помощниц. А с расширением функций им требуются более углубленные профессиональные знания и навыки.

Сейчас мы возлагаем на них самую главную обязанность - это раннее выявление заболеваний и последующее наблюдение за больным, которому врач назначил лечение, за его состоянием. Они должны работать с населением. И в этом нам помогают партнеры по развитию - швейцарский проект "Реформы медицинского образования в КР", - добавила специалист Минздрава.

Наставниками–учителями станут сестры медицинских учреждений, которые на практике покажут, как выполняется та или иная процедура. Студенты получат 50 процентов теоретических знаний обучения в колледжах, подучатся на муляжах, а потом окунутся в атмосферу больницы или ЦСМ, то есть будут работать непосредственно с пациентом.

- Дипломы наших медсестер, которые пройдут обучение по новой программе образования, соответствовуют европейским стандартам, так как оно максимально приблизится к международным требованиям, - сказал главный специалист управления высшего и среднего профессионального образования Министерства образования и науки Толосбай Абылкасымов. - Значит, наши специалисты даже могут работать, например, в Германии, Англии, где востребованность в медицинских кадрах очень высокая.

Как считает директор Бишкекского медицинского колледжа Чолпон Усубалиева, новая программа обучения поможет студентам еще лучше освоить практические навыки. Если раньше на группу из 25 студентов был один наставник на практике, то теперь у него будет не более пяти практикантов. Что значительно повысит качество подготовки.

Кстати, в нашей стране укомплектованность медицинскими сестрами и в больницах, и в ЦСМ составляет более 95 процентов.

Сейчас в Кыргызстане работают более 25 тысяч специалистов сестринского дела на разных уровнях системы национального здравоохранения, выполняя широкий спектр обязанностей. Они играют важную роль в обеспечении населения медицинскими услугами, особенно в системе первичной медико–санитарной помощи, где частично даже компенсируют дефицит семейных врачей.