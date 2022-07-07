Общайтесь с близкими во время Хаджа по выгодным ценам

Хадж – великая милость Всевышнего, которая побуждает мусульман мира к очищению и расширяет границы духовного развития.

Государственный оператор сотовой связи MegaCom предлагает паломникам, отправляющимся на Хадж в Саудовскую Аравию, воспользоваться выгодными тарифами на роуминг в гостевой сети Zain KSA.

Во время посещения мусульманских святынь в Мекке абоненты MegaCom всегда могут оставаться на связи с родными и близкими, воспользовавшись услугами* "WhatsApp в роуминге" или "Роуминг Онлайн".

Подключив услугу "WhatsApp в роуминге" всего от 150 сомов (по команде *153*1#вызов), паломники получат возможность свободно пользоваться популярным мессенджером и не тратить время на поиск сетей Wi-Fi и покупку новой SIM-карты в Саудовской Аравии.

Не хотите ограничивать себя общением только в WhatsApp?! Подключайте услугу "Роуминг онлайн" – от 200 сомов за 200 МБ интернета (по команде *108*1*200#вызов) – и оставайтесь онлайн в режиме 24/7.

Более подробно ознакомиться с условиями подключения роуминга можно на официальном сайте компании MegaCom.

* Чтобы воспользоваться пакетами "WhatsApp в роуминге" и "Роуминг Онлайн", абонентам необходимо самостоятельно посредством USSD-команд подключить базовые услуги "Роуминг" и "Интернет роуминг" (*155*1#), после чего ввести команду на подключение выбранного пакета.

MegaCom – общение без границ!