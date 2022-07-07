Эдиль Байсалов: Необходимо учиться жить с COVID-19

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел очередное заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В ходе заседания заслушана информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в республике по состоянию на 7 июля 2022 года и о ходе вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день нет необходимости в введении каких-либо ограничений в стране. Имеется достаточно сил и средств для реагирования на любой вариант развития событий с распространением коронавирусной инфекции.

Эдиль Байсалов отметил, что, согласно установке Всемирной организации здравоохранения, необходимо учиться жить с COVID-19, который будет ежегодно распространяться несколькими волнами по всему миру. В сложившихся условиях лица, не получившие вакцины против коронавирусной инфекции, подвергают себя смертельному риску.

Замглавы кабмина поручил соответствующим государственным органам усилить работу в направлении активизации вакцинирования населения страны.

Кроме этого, членами Оперативного штаба принято решение сохранить в стране режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции, введенный в марте 2020 года.