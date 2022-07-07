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Эдиль Байсалов: Необходимо учиться жить с COVID-19

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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел очередное заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В ходе заседания заслушана информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в республике по состоянию на 7 июля 2022 года и о ходе вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день нет необходимости в введении каких-либо ограничений в стране. Имеется достаточно сил и средств для реагирования на любой вариант развития событий с распространением коронавирусной инфекции.

Эдиль Байсалов отметил, что, согласно установке Всемирной организации здравоохранения, необходимо учиться жить с COVID-19, который будет ежегодно распространяться несколькими волнами по всему миру. В сложившихся условиях лица, не получившие вакцины против коронавирусной инфекции, подвергают себя смертельному риску.

Замглавы кабмина поручил соответствующим государственным органам усилить работу в направлении активизации вакцинирования населения страны.

Кроме этого, членами Оперативного штаба принято решение сохранить в стране режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции, введенный в марте 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/420231
Теги:
Эдиль Байсалов, Кыргызстан, коронавирус
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