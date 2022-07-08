В Бишкеке прошел этно-карнавал

Бишкеке состоялся международный этно-карнавал "Ыссык-Куль собирает друзей" в рамках мероприятий, посвященных году защиты горных экосистем и климатической устойчивости.

В данном шествии приняли участие более 500 детей и представителей из России, Казахстана Узбекистана и всех регионов Кыргызстана.

Участники стартовали от кинотеатра "Ала-Тоо", далее колона прошла по проспекту Чуй до Шопокова и финишировала на площади Победы. Там участники возложили цветы к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти воинам павшим в Великой Отечественной войне.

Далее по программе, мероприятие проходило в амфитеатре ресторана "Ала-Тоо", после карнавал продолжится на озере Ыссык-Куль.

Организаторы карнавала министерство образования и науки и Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания "Балажан" при поддержке мэрии столицы.

Международный этно-карнавал будет проходить до 12 июля.