В Бишкеке обсудили сотрудничество Кыргызстана и Франции в области кино

В Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики состоялась встреча с региональным атташе Франции по аудиовизуальному сотрудничеству Эммануэль Фосильон.

Кыргызстан на встрече представляли директор Департамента Мукталы Бектеналиев, директор Дома кино имени Чингиза Айтматова Гульмира Керимова, заведующая отделом международных связей Госкино Эльвира Мамытова. Со стороны Франции были - Эммануэль Фосильон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в КР Франсуа Делаус и исполняющая обязанности директора Французского Альянса в Бишкеке Лола Роже.

Разговор в стенах Дома кино шел о возможностях совместного производства фильмов кинематографистами Кыргызстана и Франции. Встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере.

В материале использованы фотографии Кожожаша Байышова.