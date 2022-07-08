ООН призывает Кыргызстан усилить борьбу с насилием в отношении женщин

Принимая во внимание усилия государства по продвижению гендерного равенства и прав женщин и девочек, система ООН в Кыргызстане выражает обеспокоенность по поводу усугубления случаев гендерного насилия, зарегистрированных в последние месяцы, а также сохраняющейся безнаказанности лиц, совершивших насилие в отношении женщин и девочек.

С 1996 года Кыргызская Республика является участницей международной Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), которая в свою очередь обязывает страну искоренить дискриминацию в отношении женщин и девочек и содействовать обеспечению равных прав. Система ООН высоко оценила приверженность Кыргызской Республики по представлению пятого периодического доклада по КЛДЖ в 2021 году. Следуя представленному докладу, Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал государству активизировать усилия по предотвращению, защите и оказанию помощи пережившим насилие, а также привлечению виновных к ответственности согласно заключительным рекомендациям по Кыргызстану, опубликованным в ноябре 2021 года (ссылка на документ: CEDAW Kyrgyzstan 2021) [1].

Система ООН призывает правительство Кыргызской Республики ускорить оперативное и адекватное расследование правоохранительными органами всех преступлений, связанных с насилием в отношении женщин и девочек, и обеспечить доступ к компенсации и возмещению ущерба. В соответствии с международными стандартами, меры по примирению сторон не должны навязываться пережившим насилие против воли, вместо надлежащего расследования и доступа к процессу правосудия.

Система ООН также призывает правительство Кыргызской Республики усилить разъяснительную работу среди государственных служащих и широкой общественности о преступном характере всех форм гендерного насилия, включая домашнее и сексуальное насилие, и поддержать население и гражданское общество в неприятии таких преступлений. Особое внимание должно уделяться защите детей и подростков, женщин-мигрантов, женщин, живущих с ВИЧ, женщин с инвалидностью и женщин из других уязвимых групп от дискриминации, эксплуатации и гендерного насилия.

Система ООН принимает во внимание многочисленные позитивные усилия, предпринятые заинтересованными сторонами до настоящего времени, и заявляет о своей готовности продолжать поддерживать правительство в его усилиях по решению проблемы гендерного насилия, изменению социальных установок, которые нормализуют домашнее насилие, развитию потенциала правоохранительных органов, а также системы правосудия по удовлетворению потребностей женщин и девочек.