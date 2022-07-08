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"Бишкекводоканал" пожаловался депутату на убытки из-за тарифов

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Депутат ЖК КР Эльвира Сурабалдиева встретилась с коллективом производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В ходе встречи участники обсудили задачи и проблемы управления по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения города Бишкек.

Представители трудового коллектива озвучили проблему нерационального использования населением питьевой воды, обратились с просьбой о разработке программы эффективной системы взыскания задолженности с населения.

Во время встречи были затронуты вопросы, связанные с высокими тарифами на электроэнергию, ГСМ, ростом цен на материалы и оборудование для работ в системе водоснабжения и водоотведения. В связи с чем, тарифы на воду и стоки ниже себестоимости и управление несет убытки.

На сегодняшний день изношенность водопроводных и канализационных сетей составляет 70%. Для замены ветхих инженерных сетей необходимо пересмотреть тарифную политику.

Рассказали о важности реконструкции очистных сооружений, насосных станций, ремонта сетей города.


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URL: https://www.vb.kg/420241
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, Бишкек, Эльвира Сурабалдиева
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