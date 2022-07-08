Посол Кыргызстана в Италии Таалай Базарбаев встретился с президентом федерации футбола Италии Габриэле Гравина и главой офиса федерации по международным связям Д.Филаккионе. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Посол проинформировал о деятельности Кыргызского футбольного союза и представил свое видение сотрудничества с федерацией футбола Италии.

Обозначив возможность расширения взаимодействия посредством организации визитов руководителей федерации футбола Италии и Кыргызского футбольного союза, посол передал на рассмотрение Гравина проект меморандума о сотрудничестве между Кыргызским футбольным союзом и Федерацией футбола Италии, включающий обмен опытом и повышение квалификации между тренерами, судьями, представителями детско-юношеского футбола, медицинским персоналом.

Гравина отметил, что проект Меморандума будет рассмотрен в ближайшей перспективе, а его подписание можно совместить с визитом руководства Кыргызского футбольного союза в Италию в штаб-квартире федерации футбола в Риме.