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Таалай Базарбаев встретился с президентом федерации футбола Италии

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Посол Кыргызстана в Италии Таалай Базарбаев встретился с президентом федерации футбола Италии Габриэле Гравина и главой офиса федерации по международным связям Д.Филаккионе. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Посол проинформировал о деятельности Кыргызского футбольного союза и представил свое видение сотрудничества с федерацией футбола Италии.

Обозначив возможность расширения взаимодействия посредством организации визитов руководителей федерации футбола Италии и Кыргызского футбольного союза, посол передал на рассмотрение Гравина проект меморандума о сотрудничестве между Кыргызским футбольным союзом и Федерацией футбола Италии, включающий обмен опытом и повышение квалификации между тренерами, судьями, представителями детско-юношеского футбола, медицинским персоналом.

Гравина отметил, что проект Меморандума будет рассмотрен в ближайшей перспективе, а его подписание можно совместить с визитом руководства Кыргызского футбольного союза в Италию в штаб-квартире федерации футбола в Риме.


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URL: https://www.vb.kg/420244
Теги:
Италия, футбол, Кыргызстан, посол
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