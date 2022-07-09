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Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

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- Анастасия Карелина
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Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает горожан на цикл концертов под театральной аркой. В это воскресенье, 10 июля, можно посетить концерт "Молодая опера – молодой балет".

Начало в 20 часов.

13 июля вниманию публики представят концерт солисты оперы.

Начало в 20 часов.

14 июля поклонники классики могут прийти на концерт струнного камерного оркестра.

Начало в 20 часов.

15 июля театр приглашает на концерт "Молодая опера – молодой балет".

Начало в 20 часов.

В филиале столичной "Галереи М" и АртХолле открылась международная выставка "Мы вместе".

Вниманию публики свои работы представили художники Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Поклонники искусства живописи могут увидеть и оценить картины Араншы Шаржанова, Шавката Маматкаримова, Руслана Ибраимова, Бахрамжана Темирова и Азамата Абакирова.

В экспозицию вошло 40 живописных полотен представителей разных поколений, разных школ и разных же взглядов на мир.

Продлится выставка до 25 июля. Вход для посетителей свободный.

Приходите в филиал "Галереи М" в ЦУМ-2 "Айчурок" (4 этаж/413) и АртХолл.

В Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева продолжает работу выставка "Цветотерапия".

В экспозицию, которая разместилась в "стеклянном" зале на втором этаже музея, вошли произведения из собрания КНМИИ. Это живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства.

Фондовая выставка "Цветотерапия" организована с целью повышения эстетического, психологического и морального настроения ценителей прекрасного в наше неспокойное время методом цветовой терапии.

Посетить экспозицию можно до 10 августа. Вход свободный.

В выставочном зале Союза художников КР галерее "Дубовый парк" имени Семена Чуйкова открылась ежегодная итоговая выставка мастерской @apolloacademie "Событие единения".

Ежегодная итоговая выставка мастерской - результат работы абитуриентов, которые в течении года осваивали новые для себя инструменты, медиа, саунд-арт, перформанс, изучая пространство искусства, исследовали социальные взаимосвязи. Экспозиция провозглашает отсутствие возрастных ограничений в занятии искусством. Проект направлен на популяризацию современного искусства и искусства в целом. За прошедший год APOLLO организовала 6 экспозиционных проектов и запустила 8 творческих практик.

Посетить экспозицию можно сегодня и завтра, 9 и 10 июля.

Приходите с 12 до 18 часов. Вход свободный.

Галерея "Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.


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URL: https://www.vb.kg/420245
Теги:
выставка, искусство, концерт, Театр оперы и балета
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