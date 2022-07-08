Генпрокурор и глава МВД проводят встречи с населением Чаткальского района

Генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев, заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев и министр внутренних дел КР Улан Ниязбеков проводят встречи с населением Чаткальского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным пресс-службы, встречи проходят по поручению президента КР Садыра Жапарова с целью, чтобы выслушать голоса людей и попытаться решить их проблемы, связанные с работой правоохранительных органов.

Во встрече принимают участие около 300 граждан из всех населенных пунктов района.