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Генпрокурор и глава МВД проводят встречи с населением Чаткальского района

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Генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев, заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев и министр внутренних дел КР Улан Ниязбеков проводят встречи с населением Чаткальского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным пресс-службы, встречи проходят по поручению президента КР Садыра Жапарова с целью, чтобы выслушать голоса людей и попытаться решить их проблемы, связанные с работой правоохранительных органов.

Во встрече принимают участие около 300 граждан из всех населенных пунктов района.


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URL: https://www.vb.kg/420246
Теги:
Бакыт Торобаев, Чаткальский район, Курманкул Зулушев
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