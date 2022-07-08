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В Аламудунском районе уничтожено более 3 тонн дикорастущей конопли

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С 4 по 10 июля 2022 года сотрудниками СБНОН ОВД Аламудунского района совместно с местными органами власти проводится профилактические и рейдовые мероприятие под наименованием "Кара-Курай" по уничтожению дикорастущей конопли.

В рамках проводимых мероприятий сотрудниками милиции на сегодняшний день выявлено и уничтожено дикорастущей конопли площадью более 1,9 га, на территории айыл окмоту Васильевка и Гроздь, вес которых составил более 3 тонн. Сотрудниками милиции обнаруженные дикорастущие растения были уничтожены путем сожжения.

Кроме того сотрудниками милиции в настоящее время в рамках масштабных мероприятий проводятся разъяснительные мероприятия с местными жителями об ответственности, связанной с незаконным выращиванием наркосодержащих растений, а также о необходимых мер по их уничтожению.

Ежегодно сотрудники милиции Чуйской области проводят мероприятия по уничтожению конопли. Подобные рейдовые мероприятия в настоящий момент проводятся по всей территории Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/420247
Теги:
МВД, Чуйская область, Кыргызстан, конопля
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