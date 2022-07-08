Казахстан продлевает ограничения на вывоз пшеницы и муки

В Казахстане с 8 июля вводятся ограничения на экспорт пшеницы, муки и семян подсолнуха. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Квоты вводятся для обеспечения продовольственной безопасности страны и будут действовать до 30 сентября.

Из страны запрещено вывозить больше 550 тысяч тонн пшеницы или меслина (смесь пшеницы и ржи), больше 370 тысяч тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки и более 15 тысяч тонн семян.

Ранее Минселхоз Казахстана вводило квоты на вывоз зерна и муки в апреле. До 15 июня из страны нельзя было вывозить более 1 млн тонн пшеницы или меслина, а также более 300 тонн муки.

А ближе к завершению срок (15 июня) Ербол Карашукеев сообщил, что Казахстан планирует продлить квоты на экспорт пшеницы и муки до сентября.

По его словам, на такой шаг правительство республики вынуждено будет пойти из-за угрозы дефицита зерна во всем мире и несостоятельности Украины обеспечить свой объем поставок зерна в Африку и на Ближний Восток.

"Квотирование обеспечит Казахстану контролируемый вывоз пшеницы и муки в равных среднегодовым объемам экспорта", – поясняется в ответе ведомства на официальный запрос inbusiness.kz.

Согласно статданным, до конца 2022 года экспортный потенциал казахстанского зерна составляет ориентировочно 1 миллион 250 тысяч тонн.

За первый квартал 2022 года Казахстан экспортировал в Таджикистан, который получает пшеницу согласно квоте, 175,8 тыс. тонн пшеницы. Ежегодно Таджикистан закупал у Казахстана около 1 млн тонн пшеницы, а в этом году импорт зерна из этой страны может сократиться примерно на 20%.

В настоящее время стоимость одной тонны продовольственной пшеницы в Казахстане составляет примерно $400, в то время как в прошлом году она была на уровне $215 за тонну.

Источник: asiaplustj.info