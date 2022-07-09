Какие кошмары снятся жителям разных стран

Анализ запросов Google показал, какие кошмары мучают жителей разных стран. Об этом пишет Daily mail.

Многие люди уверены, что сюжеты ночных кошмаров стереотипно одинаковы: падение с высоты или побег от монстров. Но есть, оказывается, географические отличия - жителям разных стран снятся разные ужасы.

Британцы просыпаются в холодном поту от кошмаров с пчелами в главной роли. Это может свидетельствовать о социальной тревоге.

Американцы видят ужасы о визитах к офтальмологу, об отваливающихся пальцах на ногах и чужой игре на трубе. Это может сигнализировать о страхе жителей США перед нежелательным вниманием.

Немцам снятся кошмары о путешествиях - они могут указывать на беспокойство о том, что в реальной жизни человек свернул не туда.

Французы видят во сне ужасы о FaceTime, итальянцы - о еде, а вьетнамцы - о своих бывших.

Австралийцам снятся кошмары о насекомых, змеях и погодных явлениях.