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Какие кошмары снятся жителям разных стран

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- Асия Канаева
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Анализ запросов Google показал, какие кошмары мучают жителей разных стран. Об этом пишет Daily mail.

Многие люди уверены, что сюжеты ночных кошмаров стереотипно одинаковы: падение с высоты или побег от монстров. Но есть, оказывается, географические отличия - жителям разных стран снятся разные ужасы.

Британцы просыпаются в холодном поту от кошмаров с пчелами в главной роли. Это может свидетельствовать о социальной тревоге.

Американцы видят ужасы о визитах к офтальмологу, об отваливающихся пальцах на ногах и чужой игре на трубе. Это может сигнализировать о страхе жителей США перед нежелательным вниманием.

Немцам снятся кошмары о путешествиях - они могут указывать на беспокойство о том, что в реальной жизни человек свернул не туда.

Французы видят во сне ужасы о FaceTime, итальянцы - о еде, а вьетнамцы - о своих бывших.

Австралийцам снятся кошмары о насекомых, змеях и погодных явлениях.


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URL: https://www.vb.kg/420252
Теги:
в мире
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