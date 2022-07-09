В Канаде ученые нашли животное с 220 ногами и необычным панцирем. Его назвали в честь мифической рыбы, которая держит мир. Об этом пишет N+1.

В отложениях Берджесс палеонтологи обнаружили окаменелости членистоногого с необычным панцирем и 220 конечностями. Тело животного поделено на 110 сегментов - это рекорд для его эпохи. Существо плавало в океанах в кембрийском периоде - около 508 миллионов лет назад.

Членистоногое назвали Balhuticaris voltae в честь Балхута - гигантской рыбы из арабской мифологии. По легенде, она держит на себе мир. На рыбе стоит огромный бык Куйата, а на его спине лежит Земля.

Balhuticaris voltae достигал 24,5 сантиметра в длину - гигант среди сородичей-ровесников. Членистоногое отлично плавало, питалось маленькими организмами и обитало как у дна, так и в толще воды. Возможно, балхутикарис передвигался вверх ногами, как современные жаброноги.