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Адвокат Марата Казакпаева обвинил судью и прокурора в его смерти

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- Канат Кожоев
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Политолог Марат Казакпаев фактически был убит судьей и прокурором, заявил на пресс-конференции в "Акипресс" его адвокат Икрамидин Айткулов.

Он пояснил, что речь идет о судье Первомайского районного суда города Бишкек Марате Сыдыкове и государственном обвинителе Тамаре Тилекеевой.

"На судебном процессе 31 мая он [Казакпаев] был смертельно больным. Я ходатайствовал об изменении меры пресечения моему подзащитному, но прокурор даже не посмотрел на документы и судья отказал в удовлетворении. Через некоторое время он умер", - сказал Айткулов.

Он отметил, что его подзащитного должны были отпустить, так как он больше года находился под стражей. Казакпаев болел и, согласно постановлению правительства о болезнях, при которых нельзя содержать под стражей, политолога должны были освободить. Адвокат Айткулов считает, что судью и прокурора нужно привлечь к ответственности.

"Мы будем обращаться в Дисциплинарную комиссию при Совете судей на действия судьи", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/420257
Теги:
ГКНБ, Марат Казакпаев, суд, Кыргызстан
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