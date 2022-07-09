В ботсаду в Австралии надувные люди сдерживают размножение летучих лисиц

Совет австралийского города Рокгемптон установил в ботаническом саду два зелёных аэромена, которых обычно используют в рекламных кампаниях и на мероприятиях. Надувные человечки понадобились для сдерживания размножения популяции летучих лисиц, пишет ABC.

По словам советника города Гранта Мазерса, воздушные танцоры отпугивают животных от киоска, аэропорта и редких деревьев.

"У нас здесь 150-летняя национально значимая ботаническая коллекция, которой летучие лисы наносят огромный ущерб", - заявил чиновник.

Кроме того, большой проблемой стало перемещение животных через территорию близлежащего аэропорта: в 2021 году почти половина всех случаев ударов птиц по самолётам приходилась на летучих лисиц.

Местные группы по защите летучих мышей раскритиковали решение городского совета, поскольку аэромены подвергают животных стрессу. Матильда Виддоусон из Bat Care Capricornia отметила, что предпочла бы, если бы совет потратил деньги не на надувных человечков, а на большее количество мест, пригодных для ночлега лисиц.

В середине мая 2022 года администрация города использовала для отпугивания летучих лисиц стробоскопы и громкие звуки. В итоге популяции сократилась с 6560 до 1100 чуть более чем за месяц. Из-за стресса летучие лисицы покидали привычные места ночлега и бросали своих детёнышей: тех, что упали с деревьев, спасали зоозащитники, а оставшиеся в ветвях погибали от обезвоживания и голода. Брошенных животных было так много, что специалистам пришлось просить помощи у коллег из соседних городов, Брисбена и Таунсвилла.

Профессор биологии Университета Квинсленда Саймон Робсон добавил, что летучие лисицы - важные опылители эвкалиптов.

"Они играют ключевую роль в сохранении того, что мы считаем классической австралийской средой - эвкалиптовыми деревьями. Нам нужны летающие лисы... возникли проблемы, когда их ограничили в том, где они могут ночевать [имеется в виду кампания по разгону животных в городских районах], и в итоге они оказались в охраняемых лесных участках, которые мы называем Ботаническим садом", - заявил учёный.

Кампания городского совета с участием отраслевых специалистов обошлась в 56 тысяч долларов. Администрация также получила 45 тысяч долларов в виде гранта правительства штата на текущее управление местами ночлега летучих лисиц и усилия по сдерживанию популяции в будущем.