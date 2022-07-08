59-летний американский актер Джонни Депп пожертвовал 800 тысяч долларов фондам детских больниц в нескольких городах. Об этом пишет Foxbusiness.

Сообщество артиста под названием Never Fear Truth распределило деньги, полученные путем продажи NFT, между детской больницей Лос-Анджелеса, фондом клиники Перта для детей, коалицией Footprint и детской благотворительной организацией в Лондоне.

"Мы очень благодарны сообществу Never Fear Truth за это огромное достижение - сделать этот проект одной из самых благотворительных продаж NFT на сегодняшний день. Мы рады развить этот успех и оказать еще большее влияние в будущем", - написали представители NFT-сообщества Деппа в Twitter.

Одна из клиник, получивших пожертвование от актера, поблагодарила звезду "Пиратов Карибского моря", заявив о том, что "щедрая помощь в поддержке больных детей штата Вашингтон окажет значительное влияние на то, чтобы помочь сохранить детскую больницу Перта на мировом уровне".