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Джонни Депп пожертвовал 800 тысяч долларов фондам детских больниц

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- Асия Канаева
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59-летний американский актер Джонни Депп пожертвовал 800 тысяч долларов фондам детских больниц в нескольких городах. Об этом пишет Foxbusiness.

Сообщество артиста под названием Never Fear Truth распределило деньги, полученные путем продажи NFT, между детской больницей Лос-Анджелеса, фондом клиники Перта для детей, коалицией Footprint и детской благотворительной организацией в Лондоне.

"Мы очень благодарны сообществу Never Fear Truth за это огромное достижение - сделать этот проект одной из самых благотворительных продаж NFT на сегодняшний день. Мы рады развить этот успех и оказать еще большее влияние в будущем", - написали представители NFT-сообщества Деппа в Twitter.

Одна из клиник, получивших пожертвование от актера, поблагодарила звезду "Пиратов Карибского моря", заявив о том, что "щедрая помощь в поддержке больных детей штата Вашингтон окажет значительное влияние на то, чтобы помочь сохранить детскую больницу Перта на мировом уровне".


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URL: https://www.vb.kg/420259
Теги:
благотворительность, дети, США, в мире
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