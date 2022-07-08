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По факту инцидента со стрельбой в Нарынском районе начато расследование

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- Анастасия Карелина
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По факту инцидента со стрельбой в Нарынском районе начаты следственные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

7 июля примерно в 22 часа 48 минут в ОВД Нарынского района поступило сообщение о происшествии с применением огнестрельного оружия.

На место выехала следственно-оперативная группа РОВД. Были установлены факты хулиганских действий с применением оружия, самоуправства и порчи имущества.

По предварительным данным, примерно 30-40 жителей села Хутор-Ак-Талаа Нарынского района пришли в дом к местному жителю К.Б. 1979 года рождения, где начали все крушить, разбивать булыжниками окна и двери. Когда начали поджигать автомашину "Субару-Аутбек", хозяин дома вытащил огнестрельное оружие и начал стрелять в толпу. В результате происшествия шесть местных жителей получили огнестрельные ранения (у троих тяжелые).

При осмотре места происшествия в доме хозяина жилища обнаружено два гладкоствольных охотничьих ружья (одно со стертыми номерами) и карабин СКС.

По предварительным данным, поводом для инцидента стал земельный спор (пастбище) между двумя жителями села. Ранее ссора между ними закончилась дракой, нанесением телесных повреждений и взаимными обвинениями. Далее в конфликт вмешались местные жители.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Органами внутренних дел по данному факту возбуждено уголовное дело. Осуществляются следственные действия.

На место происшествия стянуты подразделения органов внутренних дел в целях обеспечения безопасности граждан.


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URL: https://www.vb.kg/420263
Теги:
МВД, Нарынская область, стрельба
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