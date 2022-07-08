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В Бишкеке прошел круглый стол по улучшению услуг здравоохранения в школах

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Сегодня, 7 июля, в Бишкеке в ходе круглого стола были презентованы итоги реализации плана по улучшению услуг здравоохранения в школах Кыргызстана.

В мероприятии приняли участие сотрудники министерства образования и науки, министерства здравоохранения, медицинские работники, представители международных и неправительственных организаций.

По словам заместителя министра здравоохранения Бубужан Арыкбаевой, круглый стол подвел годовые итоги реализации приказа по улучшению качества услуг здравоохранения в школах республики, которые стали возможны при поддержке фонда Ага Хана.

"Президент Кыргызской Республики придает значение развитию школьной медицины, в Национальной программе до 2026 года ей уделен большой блок. Сейчас мы совершенствуем нашу правовую базу в этом направлении.

В Кыргызстане более 2 тыс школ, обучается больше миллиона детей. Достичь улучшения здоровья школьников, их успеваемости можно только за счет улучшения медицинского обслуживания. Но только 22,5% школ страны имеют медицинские кабинеты и медперсонал. Остальные не имеют ни медкабинетов, ни медперсонала.

Мы сделали расчеты, нам нужно более 1,2 тыс врачей и 1,8 тыс медсестер для всех школ. Это большие цифры. Мы рассматриваем возможность прикреплять школы к близлежащим ФАПам, стимулируя при этом врачей. Туда, где нет такой возможности, направлять отдельный медперсонал, обеспечивать школы медкабинетами", - сказала она.

На круглом столе участники ознакомились с Руководством для медицинских работников общеобразовательных организаций и Учебно-методическим пособием для преподавателей медицинских вузов по курсу "Медицинские услуги в общеобразовательных организациях".

"Без внимания сектору здравоохранения невозможно развитие страны и общества. Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить равный доступ к услугам здравоохранения для всех слоев общества, уделяя особое внимание отдаленным селам.

Работа по улучшению школьной медицины проводится в рамках Программы здоровья и питания, которая состоит из двух задач: 1) укрепление системы здравоохранения, улучшение материнского и детского здоровья, а также репродуктивного здоровья; 2) продвижение гендерного равенства путем укрепления гражданского общества, уделяя при этом особое внимание женским организациям.

В своей работе мы применяем человеко-ориентированный подход к проектированию, который дает возможность привлекать в процесс разработки решений тех людей, для кого решения разрабатываются.

Например, в рамках данного проекта мы ставили задачу – как можно улучшить среду для подростков посредством участия сообществ. По итогам работы в трех селах был разработан проект "Путь развития подростка", включающий несколько компонентов улучшения предоставления услуг на разных уровнях", - рассказала Давлатсултон Доргабекова, руководитель филиала Фонда Ага Хана в Кыргызской Республике.

На круглом столе была презентована программа "Здоровый образ жизни", которая направлена на санитарно-гигиеническое образование школьников. Также был обсужден проект по внесению дополнений к санитарно-эпидемиологических требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Проект документа обсуждался с руководителями школ, с медицинскими работниками в регионах.


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URL: https://www.vb.kg/420270
Теги:
здравоохранение, школа, Бишкек, Кыргызстан
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