Эльмира Макканбаева: Мирно жить с коронавирусом пока не получится

Сразу в нескольких странах повышается заболеваемость COVID-19, в том числе в Кыргызстане. Причем заражаются и привившиеся, и переболевшие. Похоже, предположение, что коронавирус со временем ослабеет и перейдет в категорию эндемических инфекций, подобно другим респираторным, не подтверждается. Прогнозы ученых неутешительны: будут другие волны, нужны новые вакцины, поскольку имеющиеся уже неэффективны. Все слабее и надежда на коллективный иммунитет.

Но, как сказала vb.kg Эльмира Макканбаева, врач-пульмонолог, аллерголог и иммунолог МЦ "ЮРФА", где уже, кстати, снова объявлен масочный режим, многое зависит и от поведения самого больного.

- Поскольку мирно жить с коронавирусом по крайней мере в ближайшем будущем не получится, то будет не лишним напомнить о первых признаках коронавирусной инфекции. Хотя, думаю, о них знают многие и даже ощутили их на себе. Это - слабость, не исключено повышение температуры свыше 37 градусов, кашель (сухой, без мокроты), на третий-четвертый день может наступить одышка, затрудненное дыхание, что является уже плохим показателем. Отличие от обыкновенной вирусной инфекции заключается в том, что при ковиде идет медленное нарастание симптомов. Сначала проявляются, как я уже сказала, слабость, головные боли, снижается аппетит. При ОРВИ, наоборот, обычно резко подскакивает температура, начиная с 38,5 градуса. В таком случае надо обратиться к своему семейному врачу, позвонить в городскую службу 118, желательно сдать ПЦР-мазок на ковид. Сейчас этот анализ стоит намного дешевле, чем раньше, - сказала в интервью vb.kg доктор Эльмира Макканбаева.

- Если человек заподозрил у себя признаки ковида, какую настороженность он должен проявить?

- В первую очередь надо изолироваться, не ходить на работу и не посещать общественные места. Во-вторых, надо пить больше жидкости. Если здоровый человек выпивает 1,5 литра жидкости в сутки, то в случае инфицирования надо пить в два раза больше – до 2-3 литров в день, но не более. И не надо всё время лежать с утра до вечера.

-А нужно ли употреблять какие-то лекарства?

- Допустимо симптоматическое лечение в случае высокой температуры, но ни в коем случае нельзя сразу употреблять антибиотики, потому что они не действуют на вирусы. Любые лекарства лучше принимать по назначению врача. Только врач может составить четкую картину болезни и дать полезные рекомендации.

- Во время подъёма заболеваемости COVID у людей обычно возникают страх и паника, и многие сразу идут на рентген или компьютерную томографию. В каких случаях надо проводить подобное обследование?

- Рентген и КТ – это лучевая диагностика, поэтому не надо бездумно, без назначения врача прибегать к этой процедуре. Обычно мы назначаем рентген-обследование, когда температура держится на отметке 38 и выше больше трех дней. Если человек в возрасте и у него есть такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые или системные заболевания, как например, красная волчанка, ревматоидный полиатрит, то сразу заметно нарастает одышка, обостряются хронические болезни, появляются признаки дыхательной недостаточности, к ним относится одышка, снижение сатурации.

- Обязательно ли делать ПЦР-тест и когда лучше его делать?

- ПЦР-тестирование на ковид желательно пройти в первые три-пять дней от первых симптомов болезни, когда вирус только запускается. Если прошло уже более недели с момента заболевания, ПЦР-тест может показать отрицательный результат, там уже обычно наступает осложнение: бронхит, пневмония.

-Как вести себя после перенесенного ковида?

- После болезни снижается иммунитет, обостряются сопутствующие болезни, поэтому всё-таки необходимо пройти реабилитацию в течение двух-трех месяцев. Сейчас в Кыргызстане появились услуги постковидной реабилитации, они есть и в нашем центре, в отделении медицинской реабилитации.

-Защитит ли вакцинация, если прививка была сделана несколько месяцев назад?

- Прививка работает максимум 8 месяцев, после чего желательно снова вакцинироваться.

- Как поддерживать иммунитет?

- Вести здоровый образ жизни, больше двигаться, не пить и не курить, принимать витамины, обязательно совершать прогулки на свежем воздухе, желательно до 11 и после 17 часов.