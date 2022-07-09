"Хочешь повторить, как вчера?": подробности дела об изнасиловании девочки

Четверо мужчин полгода насиловали 13-летнюю девочку. Она боялась позора, поэтому молчала и терпела. В каком кошмаре живет их дочь, родители узнали случайно. Теперь они хотят лишь одного: надолго засадить педофилов, исковеркавших судьбу их ребенка. Двое из них - милиционеры. Сейчас дело рассматривается в Свердловском суде, но к переданным материалам дела есть множество вопросов.

Трагедия Айдины (имя изменено) всколыхнула Бишкек в конце февраля. К этому времени насильники настолько обнаглели, что забирали девочку после школы, отвозили в безлюдное место или в дешевые гостиницы, насиловали, а потом отпускали, не давая денег даже на такси. До дома в жилмассиве "Дордой" Айдина добиралась на последних маршрутках.

Вечером 16 февраля семья не дождалась Айдину ни в девять, ни в десять вечера. Стало понятно - что–то случилось. Звонили ей постоянно, гудки шли, но дочь не отвечала, а позже аппарат совсем разрядился. Около двенадцати ночи родителям Айдины позвонила классная руководитель и сказала, что девочка находится в местном отделении милиции. Они тут же прибежали за ней, она соврала, что не могла уехать, маршрутки не останавливались. Ничего о том, что с ней произошло тремя часами раньше, она не сказала.

В тот день Айдина брала в школу телефон мамы, поскольку ее аппарат сломался - это и спасло девочку от дальнейших издевательств. На следующий день женщине пришло сообщение с насмехающимся смайлом:

- Как доехала?

- Нормально. А что случилось? - ответила женщина.

- Хочешь повторить, как вчера? - после этого сообщения у мамы Айдины все поплыло перед глазами. Она позвала старшую дочь и сына. Он позвонил незнакомцу и спросил, почему это он так общается с его девушкой. На что получил совет бросить ее, потому, что она - "конченая" и давно переходит от одного мужика к другому.

Родители расспрашивали дочь, но она молчала. Тем не менее они написали заявление в милицию. По месту расположения гостиницы - в Первомайском РУВД - возбудили уголовное дело, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Увидев ее заключение, родители остолбенели - их дочь изнасиловали не 16 февраля, а намного раньше. И, похоже, это длилось уже долго.

…Айдина не выдержала. Рассказала родным, как все было. Оказывается, еще в августе 2021 года ее обвинили в попытке кражи наушников в контейнере на "Дордое". Хозяин точки передал девочку охраннику, ранее судимому человеку. Тот представился милиционером, усадил ее в машину и стал требовать крупную сумму, "чтобы не посадили". Айдина сказала, что у нее нет таких денег, тогда охранник позвонил своему знакомому инспектору по делам несовершеннолетних. Они по очереди изнасиловали девочку и сказали, чтобы она всегда отвечала на их звонки, иначе они ее посадят.

После этого они регулярно забирали девочку из школы и насиловали ее. А потом "поделились" ею с еще одним сотрудником милиции. Он тоже заставлял Айдину выполнять все его прихоти. Позже охранник с "Дордоя" передал телефон девушки четвертому фигуранту этого дела. Он мучил ребенка до поздней ночи, а утром еще и поинтересовался - как она добралась?

Айдина призналась родителям, что еще в тот вечер, 16 февраля, рассказала участковому о регулярном насилии со стороны милиционеров. Он выяснил их имена и телефоны, тут же позвонил, предупредил об угрозе разглашения. А после этого категорически запретил девочке рассказывать об этом кому–либо. И она снова молчала, пока не появились результаты судмедэкспертизы.

Прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников милиции. Следственные мероприятия закончены, дело уже в суде. Сегодня, 8 июля, должно пройти очередное заседание. Но родители девочки боятся, что виновные уйдут от ответственности, поскольку важные следственные действия были проведены с нарушениями и могут признаться судом неполными.

В связи с этим родители Айдины обратились в СМИ и в неправительственную организацию "Оазис Кыргызстан" за правовой поддержкой и надзором. Также это дело взяла на особый контроль уполномоченная по правам ребенка Асель Чынбаева. Мы также будем отслеживать ситуацию, примечательную еще и тем, что у трех фигурантов этого дела есть дочери в возрасте Айдины. Посмеют ли они взглянуть им в глаза, когда всем станут известны их имена.