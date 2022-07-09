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Президент РУз поздравил народ Кыргызстана с праздником Курман айт

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- Канат Кожоев
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Курман айт. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

"Безмерно рад искренне поздравить и направить Вам свои самые добрые пожелания по случаю священного праздника Курбан Хайит, являющегося символом дружбы, толерантности, доброты и щедрости для всех мусульман мира. Этот священный день олицетворяет узы родства между нашими братскими народами, имеющими единую историю, язык, религию и культуру. Хочу с удовлетворением отметить, что благодаря нашим совместным устремлениям дружеские и добрососедские отношения между узбекским и кыргызским народами, имеющие глубокие исторические корни, за п оследние годы поднялись на совершенно новый качественный уровень. Несомненно, твердой политической волей, общими усилиями и предстоящими контактами на высшем уровне мы сможем расширить взаимовыгодные отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном в духе стратегического партнерства, и впредь укрепляя их на благо наших дружественных народов", - говорится в поздравительной телеграмме.

Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья, огромных успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана – благополучия и постоянного развития.


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URL: https://www.vb.kg/420284
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, поздравление
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