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Президент Туркменистана поздравил народ Кыргызстан с Курман айтом

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- Канат Кожоев
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Курман айт. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

"Примите мои сердечные поздравления и самые наилучшие пожелания по случаю наступления благословенного праздника Гурбан байрамы (Ид Аль-Адха Аль-Мубарак). Искренне надеюсь, что этот священный праздник будет и далее способствовать укреплению единства, взаимного уважения, солидарности и мира среди всей мусульманской уммы", - говорится в поздравительной телеграмме президента Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов пожелал Садыру Жапарову здоровья и счастья, а братскому народу Кыргызстана - мира, благополучия и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/420285
Теги:
президент, Туркменистан, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
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