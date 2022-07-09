Президент Туркменистана поздравил народ Кыргызстан с Курман айтом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Курман айт. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

"Примите мои сердечные поздравления и самые наилучшие пожелания по случаю наступления благословенного праздника Гурбан байрамы (Ид Аль-Адха Аль-Мубарак). Искренне надеюсь, что этот священный праздник будет и далее способствовать укреплению единства, взаимного уважения, солидарности и мира среди всей мусульманской уммы", - говорится в поздравительной телеграмме президента Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов пожелал Садыру Жапарову здоровья и счастья, а братскому народу Кыргызстана - мира, благополучия и процветания.