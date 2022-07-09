Переведенные на иностранные языки книги Айтматова передали ОО "Чыңгыз Ордо"

В Министерстве иностранных дел состоялась церемония передачи общественному объединению "Чыңгыз Ордо" книг Чингиза Айтматова, переведенных на иностранные языки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В церемонии приняли участие первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев и генеральный директор Общественного объединения "Чыңгыз Ордо" Сейдиакбар Исмантаев.

Ниязалиев отметил, что по просьбе общественного объединения "Чыңгыз Ордо" МИД организовало сбор произведений Чингиза Айтматова, переведенных на иностранные языки за рубежом. В результате собрано 59 книг на узбекском, персидском, китайском, турецком, французском, немецком, норвежском, арабском и других языках мира. Кроме того, в дар Общественному объединению переданы также книги из библиотеки министерства.

Исмантаев поблагодарил за оказанное содействие и проделанную работу, а также информировал о планируемом открытии выставочного зала имени Чингиза Айтматова в селе Шекер Таласской области, в экспозициях которого будут использованы все переданные книги.

В ходе встречи стороны договорились и в дальнейшем продолжить тесное взаимодействие по популяризации кыргызской культуры и великого наследия народного писателя Чингиза Айтматова