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Переведенные на иностранные языки книги Айтматова передали ОО "Чыңгыз Ордо"

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- Алина Мамаева
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В Министерстве иностранных дел состоялась церемония передачи общественному объединению "Чыңгыз Ордо" книг Чингиза Айтматова, переведенных на иностранные языки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В церемонии приняли участие первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев и генеральный директор Общественного объединения "Чыңгыз Ордо" Сейдиакбар Исмантаев.

Ниязалиев отметил, что по просьбе общественного объединения "Чыңгыз Ордо" МИД организовало сбор произведений Чингиза Айтматова, переведенных на иностранные языки за рубежом. В результате собрано 59 книг на узбекском, персидском, китайском, турецком, французском, немецком, норвежском, арабском и других языках мира. Кроме того, в дар Общественному объединению переданы также книги из библиотеки министерства.

Исмантаев поблагодарил за оказанное содействие и проделанную работу, а также информировал о планируемом открытии выставочного зала имени Чингиза Айтматова в селе Шекер Таласской области, в экспозициях которого будут использованы все переданные книги.

В ходе встречи стороны договорились и в дальнейшем продолжить тесное взаимодействие по популяризации кыргызской культуры и великого наследия народного писателя Чингиза Айтматова


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URL: https://www.vb.kg/420289
Теги:
Чингиз Айтматов, культура, Кыргызстан
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