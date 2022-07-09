Какие документы нужны для назначения пенсии по возрасту (список)

Социальный фонд обнародовал перечень необходимых документов для назначения пенсии по возрасту.

Как отмечают в ведомстве, с заявлением о назначении пенсии по возрасту на общих основаниях должны быть представлены следующие документы:

паспорт для граждан, имеющих официальный статус беженца, - удостоверение беженца; для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории КР, - вид на жительство, выданный органом внутренних дел КР; трудовая книжка; справки о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд до 01.01.1996г.

ПРИМЕЧАНИЕ

При наличии иных документов о страховом стаже заявитель также может представить диплом об окончании СУЗа или ВУЗа, военный билет, для женщин - свидетельство о рождении на детей.

В случае отсутствия у заявителя указанных документов, или отсутствия возможности их представления, заявителю необходимо указать в бланке заявления период прохождения учебы или военной службы, название и местонахождение учреждения.