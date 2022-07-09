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Какие документы нужны для назначения пенсии по возрасту (список)

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- Канат Кожоев
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Социальный фонд обнародовал перечень необходимых документов для назначения пенсии по возрасту.

Как отмечают в ведомстве, с заявлением о назначении пенсии по возрасту на общих основаниях должны быть представлены следующие документы:

  1. паспорт
  2. для граждан, имеющих официальный статус беженца, - удостоверение беженца;
  3. для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории КР, - вид на жительство, выданный органом внутренних дел КР;
  4. трудовая книжка;
  5. справки о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд до 01.01.1996г.

ПРИМЕЧАНИЕ

При наличии иных документов о страховом стаже заявитель также может представить диплом об окончании СУЗа или ВУЗа, военный билет, для женщин - свидетельство о рождении на детей.

В случае отсутствия у заявителя указанных документов, или отсутствия возможности их представления, заявителю необходимо указать в бланке заявления период прохождения учебы или военной службы, название и местонахождение учреждения.


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URL: https://www.vb.kg/420291
Теги:
пенсии, Кыргызстан, Социальный фонд
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