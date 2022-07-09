Какие документы нужны для назначения пенсии по возрасту (список)

Социальный фонд обнародовал перечень необходимых документов для назначения пенсии по возрасту.
Как отмечают в ведомстве, с заявлением о назначении пенсии по возрасту на общих основаниях должны быть представлены следующие документы:
ПРИМЕЧАНИЕ
При наличии иных документов о страховом стаже заявитель также может представить диплом об окончании СУЗа или ВУЗа, военный билет, для женщин - свидетельство о рождении на детей.
В случае отсутствия у заявителя указанных документов, или отсутствия возможности их представления, заявителю необходимо указать в бланке заявления период прохождения учебы или военной службы, название и местонахождение учреждения.