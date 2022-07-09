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В столице провели первенство по аэробной гимнастике

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- Алина Мамаева
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В столице прошло открытое первенство города Бишкек по аэробной гимнастике, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Соревнования длились 2 дня. В них участвовали 42 спортсмена с города Нур-Султан (Казахстан), города Ош (онлайн), села Манас и Бишкек.

Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, популяризация этого вида спорта, повышение спортивного мастерства, выполнение спортивных разрядов, выявление сильнейших спортсменов Кыргызстана, укрепление плодотворного сотрудничества с другими странами.

Среди девушек в возрастной категории 12-14 лет 1 место заняла Югай Яна (Бишкек), 2 место - Красноперова Анита (Бишкек), 3 место поделили Арстаналыева Акмаанай (Бишкек) и Курманова Алиса (Нур-Султан).


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URL: https://www.vb.kg/420292
Теги:
спорт, Бишкек, Кыргызстан
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