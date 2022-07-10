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Диетолог рассказала об ускоряющих старение продуктах

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- Канат Кожоев
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Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова предупредила, что определенные продукты способствуют ускоренному старению, сообщает агентство "Прайм".

В частности, она рекомендовала избегать сладостей и других быстрых углеводов, поскольку они быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина. Это, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на организме, подчеркнула специалист.

Кроме того, старению также способствуют алкоголь и соленые продукты, поскольку они вызывают отечность, добавила Тихомирова.

По словам эксперта, приостановить старение можно, если соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать.


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URL: https://www.vb.kg/420295
Теги:
здоровье, мировые новости
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