Илон Маск расторг 44-миллиардную сделку по покупке Twitter

Американский бизнесмен, богатейший человек мира Илон Маск отказался от сделки по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов из-за того, что администрация сервиса не смогла предоставить данные о реальном количестве фейковых аккаунтов, сообщает Reuters.

Адвокаты Маска заявили, что Twitter не ответил на множество запросов касательно данных о числе спам- и фейковых аккаунтов, хотя эта информация является основополагающей с точки зрения оценки бизнес-потенциала платформы.

По словам адвокатов, компания нарушила множество положений соглашения по ее приобретению. Представители бизнесмена обвинили Twitter в предоставлении ложной и неточной информации, на основании которой Маск принял решение о заключении сделки. Также представители Маска заявили, что сервис существенно занижает число ложных аккаунтов, которые зарегистрированы на платформе.

На фоне расторжения сделки акции Twitter снизились на семь процентов на предторгах.

Между тем глава совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что компания подаст в суд на Маска. Он подчеркнул, что соцсеть намерена добиваться покупки через суд и выразил уверенность, что соцсеть одержит победу в судебном процессе.