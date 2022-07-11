В КР достигли 1,9 миллионов долларов оборота через онлайн-продажи

Проект ЕС-МТЦ Ready4Trade помог кыргызстанскому бизнесу достигнуть 1,9 миллионов долларов оборота через онлайн-продажи

Вчера проект Ready4Trade Центральная Азия Международного торгового центра (МТЦ), финансируемый Европейским Союзом, отметил промежуточные результаты компонента по электронной коммерции, проводя сертификацию участвующих в нем малых и средних предприятий (МСП).

Совместно с Представительством Европейского Союза в Кыргызстане и в партнерстве с Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики МТЦ наградил 53 МСП, которые прошли базовый курс проекта по электронной коммерции. В совокупности они достигли онлайн-продаж на сумму около 1,9 млн долларов США с момента присоединения к программе, открыли или улучшили свои онлайн-каналы.

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МТЦ обучил пилотную группу малых бизнесов, многие из которых являются микропредприятиями, тому, как запустить свои первые онлайн-каналы и добиться устойчивых продаж: от определения рынков и клиентов, разработки ценностных предложений, внедрения онлайн-платформ, подключения к платежным и логистическим провайдерам до участия в поддержке клиентов и цифровом маркетинге.

В целом, в программе приняли участие 75 предприятий из семи регионов Кыргызстана. Представители текстильной и швейной промышленности, ремесел и переработанных продуктов питания получали поддержку в течение 1,5 лет и в общей сложности прошли более 700 индивидуальных коуч-сессий от национальных консультантов, прошедших обучение в МТЦ.

Инициатива реализуется в сотрудничестве с Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики.

В ходе мероприятия 13 коучей будут сертифицированы в качестве консультантов МТЦ по электронной коммерции и продолжат распространять знания о цифровой торговле за пределами пилотной группы после завершения проекта.

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"Несомненно, развитие электронной коммерции оказывает важное влияние на экономику Кыргызской Республики. Благодаря передовому опыту, которым МТЦ делится через свои тренинги, наши малые и средние предприятия выходят на новые международные платформы и рынки" - считает начальник Управления политических и экономических исследований Администрации президента КР Алмаз Исанов.

"Мы впечатлены результатами тренинга по электронной коммерции под руководством МТЦ, который помог кыргызским микро- и макропредприятиям повысить свою устойчивость и доходы. Европейский Союз готов и дальше поддерживать развитие электронной коммерции и проект Ready4Trade Центральная Азия". - поясняет Программный менеджер, Делегация ЕС в КР Йотам Лерер.

"Среди международных потребителей есть высокий спрос на этичную ремесленную продукцию. Тем не менее, существуют ограничения в доступе ремесленников к международной аудитории, поскольку не все глобальные платформы, посвященные ремеслам, работают в Центральной Азии. На следующем этапе Ready4Trade Центральная Азия мы будем работать с международными партнерами над созданием центра по расширению прав и возможностей ремесленников, чтобы лучше связать ремесленников Центральной Азии с международным спросом". - рассказывает международный эксперт по вопросам электронной коммерции, МТЦ (Женева) Анабель Сайкс.

Проект Ready4Trade Центральная Азия Международного торгового центра поддерживает развитие внутрирегиональной и международной торговли в пяти странах Центральной Азии. Четырехлетняя инициатива является торговым компонентом более крупной программы, финансируемой ЕС, которая поддерживает инвестиции, конкурентоспособность и торговлю, тем самым способствуя устойчивому и инклюзивному экономическому развитию в регионе. Проект Ready4Trade Центральная Азия финансируется Европейским Союзом и реализуется Международным торговым центром.