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Перечень для льготного ввоза в КР "зеленого" оборудования можно дополнить

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- Светлана Лаптева
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В министерстве экономики и коммерции КР состоялась встреча с представителями компаний поставщиков и производителей "зеленых" технологий.

В ней приняли участие первый заместитель министра экономики и коммерции КР Чоро Сейитов, руководитель кыргызо-германо-швейцарской программы GIZ "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане" Шамир Ханал, председатель ОЮЛ "Зеленого Альянса Кыргызстана" Нурзат Абдырасулова, экспертное сообщество, представители бизнес-сообщества, поставщики зеленых технологий.

Эксперты "Зеленого Альянса Кыргызстана" при поддержке кыргызо-германо-швейцарской программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) "Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане" сформировали перечень ресурсоэффективных технологий, ТН ВЭД кодов и оборудования для рассмотрения и последующего утверждения Кабинетом Министров КР в целях обеспечения действия преференций, предусмотренных в новом Налоговом Кодексе КР, которые направлены на поддержку развития зеленой экономики в Кыргызстане.

Во встрече приняли участие более 30 местных компаний, занимающихся импортом и производством в Кыргызстане энергоэффективного и ресурсосберегающего оборудования.

"Зеленая тематика очень актуальна на политической повестке Кыргызской Республики. Нам нужно переходить на большие масштабы, сегодня мы сделали первые шаги. Хочу отметить,что зеленые технологии важны как в самом производстве, сфере услуг, в сфере технологий, капитала, так и направлены на снижение энергопотребления и вредных выбросов в атмосферу. Министерство экономики и коммерции КР совместным с госорганами, экспертным сообществом готово работать в этом направлении. Уже в налоговом кодексе предусмотрено освобождение от уплаты НДС на импорт транспорта, работающего на электрическом двигателе, а также товаров и оборудования для строительства энергетических установок на основе использования ВИЭ", - отметил заместитель министра экономики и коммерции КР Чоро Сейитов.

По его словам, в ведомстве намерены сделать упор на импорт современного энергоэффективного оборудования, поскольку без применения таких новых технологий невозможно сделать экономический прорыв в Кыргызстане. Следует отметить, что в предлагаемый перечень вошли такие технологии и энергетические установки, как фотоэлектрическая станция, коллекторы для горячего водоснабжения, биогазовые установки, теплицы, очистные сооружения, системы вентиляции, тепловые насосы, оборудование для энергосберегающего освещения, ветровые электростанции, малые гидроэлектростанции и так далее.

"Открытость государственных органов, Министерства экономики и коммерции КР - это очень важное условие для реализации обязательств Кыргызской Республики в рамках Парижского соглашения. Такие диалоги с частным сектором по "зеленым" стимулирующим мерам очень важны, так как они позволяют открыть новые возможности для устойчивого развития и могут положительно повлиять на повышение конкурентоспособности частного сектора и экономики Кыргызстана в целом", - подчеркнул руководитель программыGIZ "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР Шамир Ханал.

Во время встречи представители частного сектора предложили дополнить перечень льготного налогообложения некоторыми комплектующими, которые импортируются и используются в производстве "зеленых" технологий в КР.

Организаторы открыты для дополнительных комментариев и предложений по предоставленному списку со стороны бизнес сообщества и соответствующих государственных органов до конца июля текущего года. Министерство экономики и коммерции КР отметили важность вовлечения государственных органов, в частности Министерство энергетики КР, Министерство сельского хозяйства КР, Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ КР и других направлений.

Бизнес-сектор подтвердил, что изменение ценовой политики в сторону удешевления может быть осуществлено в случае вступления в действие предусмотренных фискальных преференций. Также предприниматели выразили готовность участвовать в разработке механизма регулирования эффективности этих мер.

Благодаря совместным усилиям государственных органов, бизнес-сектора и экспертного сообщества "зеленые" технологии станут более доступными для конечных потребителей, получат более широкое распространение в Кыргызстане, тем самым будет внесен ощутимый вклад в развитие отечественного рынка ресурсоэффективных технологий, уменьшение количества вредных выбросов в атмосферу,снижение рисков глобального потепления, повышения конкурентоспособности частного сектора и экономики Кыргызстана в целом.

Справка: Зеленые технологии - технологии, производственные процессы и цепочки поставок которых являются экологически безвредными, либо менее вредными по сравнению с традиционными способами производства. Это инновации, в основе которых лежат принципы устойчивого развития, повторное использование или экономия природных ресурсов.

- ОЮЛ "Зеленый Альянс.KG" – это инициатива по объединению сил общества Кыргызстана для реализации принципов зеленой экономики и устойчивого развития в стране. Альянс является единой и с каждым днем растущей сетью из самых влиятельных организаций-лидеров в бизнесе, гражданском обществе и политике, работающих по самым различным направлениям в области охраны окружающей среды, зеленого экономического роста и устойчивого развития. На сегодняшний день количество членов Альянса достигает более 60 организаций и индивидуальных членов.


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URL: https://www.vb.kg/420302
Теги:
экология, Кыргызстан
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