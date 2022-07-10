Путин распорядился обсудить с КР создание объединенной системы ПВО

Президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Кыргызстаном о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, документ опубликован на портале правовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Кыргызской Республики", - говорится в тексте документа.

Также, согласно документу, Минобороны РФ поручено совместно с МИД РФ провести переговоры с Кыргызстаном и по достижении договоренности подписать от имени РФ соглашение, разрешив вносить в его проект не имеющие принципиального характера изменения.