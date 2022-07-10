На Украине героически погиб военнослужащий России Мирлан Тохтахунов

На Украине героически погиб гражданин России, уроженец Кыргызстана, воин-контрактник Вооруженных Сил РФ Тохтахунов Мирлан Азизуллаевич, 26 декаюря 1987 года рождения.

По информации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России в Кыргызстане, старший топогеодезист, оператор топогеодезического отделения топогеодезического взвода батареи боевого обеспечения артдивизиона Тохтахунов Мирлан Азизуллаевич героически погиб при выполнении боевого задания во время спецоперации.

Посол России и командование ВС России выражают глубокое соболезнование семье погибшего.

Похороны пройдут на малой родине воина в Джалал-Абадской области.