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На Украине героически погиб военнослужащий России Мирлан Тохтахунов

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- Светлана Лаптева
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На Украине героически погиб гражданин России, уроженец Кыргызстана, воин-контрактник Вооруженных Сил РФ Тохтахунов  Мирлан Азизуллаевич, 26 декаюря 1987 года рождения.

По информации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России в Кыргызстане, старший топогеодезист, оператор топогеодезического отделения топогеодезического взвода батареи боевого обеспечения артдивизиона Тохтахунов  Мирлан Азизуллаевич героически погиб при выполнении боевого задания во время спецоперации.

Посол России и командование ВС России выражают глубокое соболезнование семье погибшего.

Похороны пройдут на малой родине воина в Джалал-Абадской области.


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URL: https://www.vb.kg/420310
Теги:
Россия, Кыргызстан, военная операция в Украине
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