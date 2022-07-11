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В России Дума утвердила создание Общероссийского движения детей и молодежи

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- Светлана Лаптева
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи. Трансляция пленарного заседания Думы велась на сайте палаты.

Законопроект о движении, которое изначально планировалось назвать "Большая перемена", был внесен в Госдуму 19 мая, в день столетия пионерского движения. В пояснительной записке к документу говорилось, что закон разработан для содействия "проведению государственной политики в интересах детей и молодежи", а также "для участия [государства] в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга".

Во втором чтении Госдума приняла несколько поправок к законопроекту и исключила из документа название организации. По задумке депутатов, участники движения должны сами выбрать его название на съезде в декабре.

Согласно законопроекту движение сможет субсидироваться из федерального бюджета, направлять денежные средства в региональные отделения, а также получать от субъектов Федерации движимое и недвижимое имущество.

О планах учредить новое общероссийское движение детей и молодежи "Большая перемена" ранее писал РБК. Источники РБК подчеркивали, что членство в движении не будет обязательным, при этом планируется, что ячейки движения появятся и в школах, и в средних специальных учебных заведениях.

Движение будет добровольным, вступить в него смогут школьники в возрасте от шести лет. Наставниками-вожатыми будут совершеннолетние россияне. Наставниками не смогут работать иностранные агенты и аффилированные с ними лица, в работе движения не смогут участвовать организации-иноагенты.

Региональные отделения движения будут сформированы в каждом субъекте страны. Структура движения предусматривает также создание местных отделений, формируемых в муниципальных образованиях и первичных отделений, формируемых в образовательных организациях.

Президент Владимир Путин заявил 1 июня, что поддерживает инициативу о создании единого детского и молодежного движения. "Здесь главная задача - создать равную, доступную, интересную среду для развития, для самореализации по самым разным направлениям, но как это будет устроено, решать именно вам. Ваше мнение, ваши предложения имеют ключевое значение", - сказал глава государства.

При этом как заявил замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов, новое движение детей разделят на этапы по примеру октябрят и комсомола. В интервью РБК он объяснил эту идею желанием использовать опыт прошлого, когда дети сначала становились октябрятами, потом - пионерами и комсомольцами. "На мой взгляд, деление возможно на 1–4-й класс, среднюю школу и с 9-го по 11-й", - сказал Фаттахов.

Также, по словам Фаттахова, новое движение рассматривает возможность стать оператором детского отдыха и участвовать в распределении путевок в летние лагеря. "При этом предполагаю, что участвовать в событиях и мероприятиях, а также пользоваться инфраструктурой детских лагерей смогут дети, и не состоящие в движении", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/420312
Теги:
Россия
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