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Врач-гастроэнтеролог рассказала о вреде арбуза для здоровья

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- Алина Мамаева
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По словам врача-гастроэнтеролога Яны Прудниковой, любители арбузов рискуют навредить своему организму, в частности, могут пострадать сердце, печень, передает MedikForum.

Медик уточнила, что проблемы со здоровьем могут стать следствием попадания в организм азота, пестицидов, нитратов - химических веществ, которые используются при выращивании арбузов.

"Эти вещества преобразуются в организме человека в нитритные соединения, которые способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках", - заметила Прудникова.

По словам врача, в арбузах содержатся высокие дозы калия, а превышение его уровня плохо влияет на сердце, ведет к нарушениям сердечного ритма.

Прудникова обратила внимание на то, что арбузы отличаются обилием фруктозы - если организм получает ее в слишком большом количестве, это негативно воздействует на печень, способствуя ожирению органа, а также на кишечник, в котором может происходить нарушение синтеза жирных кислот, и подвергаются повреждению клеточные мембраны, это чревато развитием воспаления.

Вдобавок фруктоза может перерабатываться в жир, что ведет к набору лишнего веса и повышению уровня холестерина.

"Употребление арбузов в больших количествах способствует развитию метаболического синдрома из-за их высокого гликемического индекса – это, в свою очередь, ведет к диабету и болезни печени", - констатировала эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/420320
Теги:
здоровье
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