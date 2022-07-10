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Казахстанская теннисистка впервые выиграла Уимблдон

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- Умар Тамашев
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой "Уимблдона", обыграв в финале туниску Онс Жабер со счетом 2:1 в Лондоне.

Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, выигравшей турнир "Большого шлема" в одиночном разряде.

Первую партию со счетом 6:3 выиграла Жабер. Во второй партии сильнее была 23-летняя Рыбакина, которая выиграла сет – 6:2 и сравняла счет в матче. Третья партия также завершилась со счетом 6:2 в пользу казахстанской спортсменки.

Матч продлился один час 47 минут.

Казахстанская теннисистка стала также обладателем денежного приза в размере 2 млн фунтов стерлингов.


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URL: https://www.vb.kg/420321
Теги:
Казахстан, спорт
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