Исследование: голодные люди действительно раздражаются больше остальных

Чувство голода действительно связано с раздражительностью и гневом. До 56 процентов вариабельности этих эмоций в течение дня можно объяснить именно пустым желудком. К таким выводам пришли британские и австрийские ученые в ходе исследования с участием 64 человек, пишет EurekAlert.

Они три недели пять раз в день вносили в приложение на смартфоне данные о чувстве голода и эмоциональном состоянии.

Всего ученые проанализировали около девяти тысяч записей. Они показали, что чувство голода связано с большим негативом и меньшей удовлетворенностью.

"В нашем исследовании мы не описываем механизмы смягчения негатива, вызванного голодом. Но коллеги обнаружили, что сама способность правильно обозначать эмоцию может помочь ее регулировать. Например, достаточно признать, что мы злимся просто потому, что голодны. Осознание этого факта может снизить вероятность того, что голод приведет к нежелательному поведению", - так обозначил ценность научной работы ее ведущий автор Вирен Свами.