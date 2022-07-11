Властям КР предстоит выдержать серьезный экзамен на профпригодность

Президент Кыргызстана подписал закон о легализации игорного бизнеса. Это принесет в казну страны миллиарды сомов, уверены Садыр Жапаров, чиновники из Минфина и большинство депутатов Жогорку Кенеша. Голоса тех, кто против отрасли "большого азарта", звучат тише, особенно в застенках СИЗО.

Легализация казино - самая обсуждаемая тема недели. И это понятно, на кону огромные деньги, которые, по словам президента, нужно будет направить на погашение внешнего долга страны. Если не рассчитаемся, рискуем потерять государственность.

- В этом году необходимо заплатить 23 миллиарда сомов, а в будущем 25 миллиардов за обслуживание внешнего долга Кыргызстана, - напомнил Садыр Жапаров в интервью национальному информационному агентству "Кабар". Президент объяснил, что стоимость лицензии на деятельность казино будет весьма дорогой, и в этой связи казино не станет рисковать лицензией, нарушая законы. Одно из главных требований - не пускать в игорные заведения кыргызстанцев.

- Если казино будет пускать граждан Кыргызстана поиграть, то оно рискует потерять лицензию, которая будет стоить миллионы долларов. Ради 5–10 тысяч долларов казино не станет пренебрегать лицензией. Кроме того, в казино не ходят простые люди. В казино будут приезжать поиграть зарубежные гости, у которых есть миллионы и миллиарды. Не нужно жалеть их деньги. В бюджет будут поступать миллиарды сомов в виде налогов. Мы будем ремонтировать сельские дороги, выплачивать внешний долг и тем самым улучшать жизнь народа. Также за счет средств, которые будут поступать от казино, станем поднимать заработную плату до высокого уровня сотрудникам министерств. Мы должны довести уровень заработной платы государственным служащим до того, чтобы они смогли легко обеспечивать свои семьи. Так мы сможем победить коррупцию, - уверен Жапаров.

И это не дележка шкуры неубитого медведя, а реальный сектор экономики, который сейчас находится в тени, уверен глава государства. С 2012 года, после ввода запрета на игорную деятельность, казино стали работать подпольно. И деньги вместо того, чтобы поступать в бюджет, стали оседать в карманах теневиков.

- Государство должно взять под свой контроль этот процесс, чтобы теневые финансы поступали в казну. Завтра, когда государство откроет казино в рамках закона, теневые со временем исчезнут, - уверен Садыр Жапаров.

С президенстской позицией по этому вопросу согласны не все. Принятие закона в парламенте не обошлось без скандалов. Голосование за законопроект о разрешении деятельности казино срывалось несколько раз. Члены фракции "Бутун Кыргызстан" пытались заблокировать возможность голосования, отказываясь нажимать на любую из кнопок. Согласно регламенту, проголосовать обязаны все зарегистрированные на заседании депутаты.

Тем не менее с пятой попытки документ все же был подписан. Итоги голосования не изменились: 5 депутатов отказались нажимать на кнопки, 59 проголосовали за принятие документа, 9 - против. Спикер ЖК Талант Мамытов объявил закон принятым, сославшись на требование Конституции, что законопроекты принимаются большинством голосов.

Основные опасения тех, кто против организации Лас–Вегаса в Кыргызстане - усиление криминалитета в стране и попадание ее граждан в зависимость от азартных игр.

- Власти говорят, что будут пополнять бюджет. Но есть опасения, что Кыргызстан может превратиться в ландромат. Надо обратить внимание на то, что казино могут посещать не только иностранцы. С целью отмывания денег там могут бывать и другие лица, - считает аналитик Нурсултан Акылбек.

На риски попадания в зависимость указывает и депутат Дастан Бекешев, проголосовавший против этого закона. Бекешев считает, что законопроект в нынешнем виде не регулирует в должной мере деятельность онлайн–казино.

- В предлагаемом кабинетом министров законопроекте есть нормы, разрешающие деятельность онлайн–букмекеров и онлайн–игр. Я против этого, потому что правительство не сможет контролировать онлайн–казино. Кабмин придумывает различные оправдания, говорит, что введут Face ID. По правде, все это смехотворно. Начнут играть наши дети. Во–вторых, самая важная норма - это реклама. Такие азартные, как казино, игры можно будет рекламировать по радио, телевидению и на билбордах в течение 24 часов. Нам говорят, что наши граждане не будут играть, будут разрешать только гражданам других стран. Тогда зачем нужна реклама?

Пока в стенах парламента кипели споры, на Старой площади столицы прошел митинг гражданских активистов и родственников игроманов, пустивших по миру свои семьи. Присутствовал на нем и известный блогер Адилет Али Мыктыбек (псевдоним в соцсетях Адилет Болтобай). Он стыдил депутатов за принятие закона. Он говорил, что ожидаемая прибыль не улучшит жизнь народа, поскольку составит не больше одного сома на душу. Как активист провел эти расчеты, мы вряд ли узнаем в ближайшее время: Адилета арестовали 1 июля, предъявив ему обвинение по статье 278 УК КР "Массовые беспорядки", к которым он якобы призывал в своих публикациях в Интернете.

...Легализация игорной деятельности в Кыргызстане - свершившийся факт. И властям страны предстоит выдержать серьезный экзамен на профпригодность, заставив работать принятый с таким шумом закон. Станет ли Кыргызстан "островком Лас–Вегаса", покажет время. Кстати, о Лас–Вегасе: так называют бомжи жизнь в раю после смерти. Для них это место, где красивая жизнь, дорогой алкоголь, бесконечные развлечения и роскошь. Хочется верить, что новый закон не умножит в нашей стране количество людей, мечтающих о вечном Лас–Вегасе.