Погода
$ 82.87 - 83.87
€ 86.61 - 87.61

Экс-глава АРИС КР назначен директором GFC Bishkek

95  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По результатам проведенного конкурса, директором "Green Finance Centre Bishkek" (GFC Bishkek) назначен Супаналиев Бекжан Торобаевич.

GFC Bishkek был учрежден ЗАО "Кыргызская фондовая биржа", ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", ОАО "Айыл Банк", а также Центром зеленых финансов Международного финансового центра "Астана".

Отметим, что "GFC Bishkek" создан для продвижения в Кыргызстане лучших практик и принципов в области устойчивого финансирования, поддержки выпуска "зеленых", "социальных" облигаций и кредитов, направленных на реализацию инвестиционных и социальных проектов с учетом экологических аспектов и тенденций развития ESG финансирования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420336
Теги:
назначение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  