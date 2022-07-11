Экс-глава АРИС КР назначен директором GFC Bishkek

По результатам проведенного конкурса, директором "Green Finance Centre Bishkek" (GFC Bishkek) назначен Супаналиев Бекжан Торобаевич.

GFC Bishkek был учрежден ЗАО "Кыргызская фондовая биржа", ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", ОАО "Айыл Банк", а также Центром зеленых финансов Международного финансового центра "Астана".

Отметим, что "GFC Bishkek" создан для продвижения в Кыргызстане лучших практик и принципов в области устойчивого финансирования, поддержки выпуска "зеленых", "социальных" облигаций и кредитов, направленных на реализацию инвестиционных и социальных проектов с учетом экологических аспектов и тенденций развития ESG финансирования.