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На Иссык-куле проходит летняя школа ГИТИС для преподавателей

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- Светлана Лаптева
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С 9 по 19 июля на Иссык-Куле проходит Летняя Школа ГИТИСа. Участниками театральной сессии стали педагоги ГИТИСа и театральных вузов Кыргызстана и Казахстана, прошедшие конкурсный национальный отбор.

В течение 10 дней педагоги по актёрскому мастерству, режиссуре, сценической речи, движению и пластике будут проводить тренинги и мастер-классы, круглые столы и дискуссионные панели по вопросам театрального образования.

От ГИТИСа в Школе принимают участие проректор по учебной работе, преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актёра музыкального театра Эдита Тибилова, заведующий кафедрой сценической пластики Айдар Закиров и педагог по сценической речи Елена Двизова.

Вместе со студентами Мастерской Александра Бармака они продемонстрируют на практике методологию преподавания русской театральной школы. Также слушателей ждёт встреча с ректором ГИТИСа Григорием Заславским, который проведёт дискуссионную панель "Современное состояние русского театра". Участники мастер-классов и тренингов Школы получат сертификаты повышения квалификации от Российского института театрального искусства - ГИТИС.

Школу поддержали: Фонд президентских грантов, Фонд поддержки и развития театрального образования, Гуманитарный проект Ивана Полякова, члена Попечительского совета ГИТИСа. Особую благодарность в подготовке мероприятий ГИТИС выражает куратору культурных проектов Русского дома в Бишкеке Игорю Воронцову.


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URL: https://www.vb.kg/420339
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