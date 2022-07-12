Мужчина обиделся и распродал чужое имущество

Первомайский районный суд вынес приговор одному очень обидчивому бишкекчанину. По версии следствия, сначала Александр П. устроился водителем фуры, выехал на ней с грузом в Россию и скрылся, завладев автомашиной и причинив ее владельцу ущерб на общую сумму в 2 миллиона сомов.

В следующий раз он устроился разнорабочим и, проработав две недели, украл у хозяина дома инструменты и бытовую технику почти на 100 тысяч сомов.

На судебном заседании подсудимый свою вину признал и рассказал, что нашел в интернете объявление о поиске водителя грузовой машины. На следующий день встретился с хозяином и обговорил с ним условия работы. Спустя некоторое время Александр с отцом хозяина машины, загрузив в Баткене лук, поехали в Россию, в город Красноярск.

В Красноярске Александр поругался с отцом хозяина машины, потом по телефону поругался и с самим хозяином, который был недоволен его работой. От огорчения пошел в кафе и напился. Оставил фуру с грузом малознакомым людям в качестве залога и получил 150 000 рублей, после чего вернулся в Кыргызстан к семье.

Весной прошлого года он устроился разнорабочим к некоему С. И. С.И. предоставил Александру и его семье дом для проживания и пообещал платить 7 000 сомов в месяц. Александр поругался с женой из-за такой маленькой зарплаты, напился и решил продать нерабочий холодильник, стоявший во дворе дома.

Потом продал сварочный аппарат, бензопилу, отбойный молоток, сенсорную плиту, болгарку, компрессор и радиатор от промышленного холодильника.

14 июня 2022 года Александр наконец-то был задержан и предстал перед судом. Он приговорен в общей сложности к 5 с половиной годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить потерпевшим 2 миллиона 100 тысяч сомов.