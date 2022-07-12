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Ясновидящая назвала условие, при котором оппозиция не сможет поднять голову

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Пока пользы от открытия казино в Кыргызстане я не вижу. Разве что только через 2 года могут появиться какие-то выгоды. Таким очередным своим предсказанием поделилась с редакцией vb.kg ясновидящая Света Тойгонбаева.

По ее словам, недовольства по этому поводу будут продолжаться.

"Вижу, что в двух местах на Иссык-Куле откроются казино, но, в целом, успеха не видно. Местное население будет выражать недовольство и власти силой будут открывать эти заведения. В течение двух лет я не вижу никакой прибыли и только потом может быть какая-то польза. А вообще ничего хорошего я не вижу от открытия казино, но это только мое мнение", - сказала Тойгонбаева.

Коснулась ясновидящая и темы аэропорта "Манас".

"Вот хотели передать аэропорт "Манас", но народ воспротивился этому. Вообще за всеми этими реформами стоит Акылбек Жапаров. Да, он старается что-то сделать для страны, прислушивается к мнению народа, но на деле выходит так, что он больше защищает интересы все тех же министров и депутатов. Но на этот раз правильно сделали, что не стали передавать аэропорт иностранным инвесторам. Пользы от этого я не вижу, а только очередные недовольства и скандалы", - отметила она.

Согласно предсказаниям Светы Тойгонбаевой, в Кыргызстане товары будут и дальше дорожать.

"Инфляция будет расти. В целом, народу нашему будет еще трудно и только через какое-то время рыночная экономика страны может расти. Сомнительные же проекты, как я уже говорила, пользы не принесут. Вижу, что, возможно, в стране будет введен что-то вроде карантина из какой-то новой болезни, напоминающей аллергию", - сказала она.

Митинги в стране, по мнению ясновидящей, также продолжатся.

"Вижу, что митинги будут в августе и осенью. В целом все те же проблемы у людей: дороговизна, безработица и некомпетентность чиновников. Опять же сложные отношения с Таджикстаном. Камчыбек Ташиев, конечно, держит вопросы нацбезопасности под контролем, но ему самому стоит сейчас уделить внимание своему здоровью.

Из-за недовольства людей вижу очередные новые назначения на государственные посты. В этой связи хочу сказать и про ротацию, пользы от которой народ не видит. Вообще мне хотелось бы дать совет президенту перестать прислушиваться к многочисленным советам. Ему сейчас стоит заниматься только реальными и приземленными проектами. И так о нашей стране уже нехорошая репутация складывается, которая растет изо дня в день. Вообще если власти не хотят очередной революции, то нужно тесно работать с народом и прислушиваться к его чаяниям. Я бы также посоветовала бы воздержаться от каких-либо притеснений, сейчас они точно не уместны. Работайте для народа и народ сам даст оценку вашей работе. Тогда точно никакая оппозиция не сможет поднять голову", - заключила ясновидящая.


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URL: https://www.vb.kg/420344
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, митинг, Кыргызстан, Света Тойгонбаева
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