92 кыргызстанца поехали работать в Южную Корею по линии Минтруда

Сегодня, 11 июля, министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев встретился с кыргызстанцами, которые отравляются на работу в Южную Корею.

Легальное трудоустройство 92 человек было организовано в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между уполномоченными государственными органами.

Кудайберген Базарбаев отметил, что легальное трудоустройство осуществляется в рамках указа Президента Садыра Жапарова "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации".

"Мы знаем, что в своё время граждане Южной Кореи выезжали в развитые страны, а потом, вернувшись на родину, вывели ее на уровень высоко развитых государств. После Второй мировой войны Турция направила своих граждан восстанавливать Германию, вернувшись эти специалисты построили современную Турцию.

Сегодня наше министерство заключило договоры с Японией, Великобританией, ожидается подписание договора с Германией, провели встречу с компаниями, представляющими Санкт-Петербург, которые готовы предоставить благоприятные условия для трудовых мигрантов из нашей страны", - сказал министр.

Было сказано, что на протяжении 15 лет Центр трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда трудоустраил свыше 5 тыс кыргызстанцев на предприятиях Республики Корея. В настоящее время порядка 2 тыс. наших граждан работает в Корее по программе EPS. Большая часть трудится на предприятиях пищевой, бумажной промышленности.

Средняя заработная плата составляет 1 800 долларов США, с учетом того, что проживание и питание за счет работодателя.

Основным требованием программы является знание корейского языка на должном уровне, в 2022 году более 1500 граждан участвовало в тесте на знание корейского языке, успешно прошли 360 человек.