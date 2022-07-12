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Жээнбек Кулубаев переговорил по телефону с Сергеем Лавровым

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- Светлана Лаптева
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Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым

По сообщению пресс-службы МИД КР, 11 июля 2022 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений, международной и региональной повестки дня, сверили часы по предстоящим внешнеполитическим мероприятиям, а также обменялись мнениями по реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях. Особое внимание собеседники обратили на вопросы региональной безопасности, взаимодействия в рамках диалога Центральная Азия + Российская Федерация и проведению Саммита Глав государств в Нур-Султане.

Также стороны, с удовлетворением отметив высокий уровень и динамику двустороннего сотрудничества, договорились и далее активно взаимодействовать для дальнейшего укрепления и наращивания стратегического партнерства и союзнических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.


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URL: https://www.vb.kg/420347
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан
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