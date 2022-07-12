"Проблем с водой для полива нет: президент, Минсельхоз, фермеры - молодцы!"

Председатель Сретенского айыл кенеша Московского района Бекташ Асаналиев рассказал корреспонденту vb.kg, что в этом году проблем с поливной водой не было. По его словам, президент вовремя выделил деньги на ремонт ирригационных сетей, а их айыльный кенеш выделил вовремя деньги ассоциации водопользователей(АВП), которые и привели в порядок арыки. Фермеры полили поля, когда надо было, и потому урожай кукурузы ожидается очень хороший.

"Мы знаем, что очень важно, чтобы каждый очень хорошо возделывал свой участок работы. В этом году вода подавалась по графику, но это нормально, мы понимаем, что у Кыргызстана есть обязательства перед соседями. Государство, Минсельхоз молодцы, поработали хорошо. С водой проблем, практически, не было. Пропускная способность БЧК возросла. И мы знаем, что сейчас правительство ведет работу, обещают открыть водосборник - водохранилище, куда будет собираться вода весь сезон, и никаких перебоев с поливом не будет. График полива можно будет выстроить более гибкий. Мы сможем и себя обеспечивать водой, и с соседями делиться.

Для фермера важна своевременная подача воды. Например, на кукурузу обычно надо 3 полива, чтобы получился хороший урожай, но в этом году нам, думаю, и 2-х раз достаточно будет из-за того, что были весенние дожди.

У нас на этом поле высажена кукуруза от компании "Пионер", засухоустойчивый гибрид. Думаю, получить урожай минимум 10 тонн с гектара. Состояние кукурузы сейчас очень хорошее.

Надо отметить, что если говорить о хорошем поливе, то надо рассказать, что мы создали ассоциацию водопользователей (АВП). И впервые, раньше такого никогда не было - выделили из бюджета айыл окмоту в АВП полмиллиона сомов на приведение в порядок наших местных ирригационных систем.

Все эти действия и дали конкретный результат. И очистка русла БЧК, и то что Ассоциация водопользователей поработала, и грамотный полив, консультации Минсельхоза. Мы пока не в состоянии бетонировать арыки, но очистка и содержание ирригационных сетей в чистоте и порядке - АВП по плечу", - рассказал Бекташ Асаналиев.