Погода
$ 82.87 - 83.87
€ 86.61 - 87.61

Юные бишкекчане отдохнут на озере Иссык-Куль

186  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управлением образования с 12 по 21 июля в детском оздоровительном комплексе "Жалын" на побережье озера Иссык-Куль будет организован отдых для юных бишкекчан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На Иссык-Куле отдохнут 230 учащихся общеобразовательных организаций в возрасте с 8 до 14 лет.

Это дети, обучающиеся в школах города Бишкек из категорий социально незащищенных семей: дети-сироты, полусироты, из многодетных и малообеспеченных семей, дети, чьи родители являются ЛОВЗ, а также отличники учебы, активисты и победители городских и международных конкурсов и соревнований.

Отдых организован для обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период, профилактики правонарушений и беспризорности среди несовершеннолетних.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420355
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, Бишкек, Кыргызстан, Иссык-Куль, Отдых, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  