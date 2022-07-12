Юные бишкекчане отдохнут на озере Иссык-Куль

Управлением образования с 12 по 21 июля в детском оздоровительном комплексе "Жалын" на побережье озера Иссык-Куль будет организован отдых для юных бишкекчан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На Иссык-Куле отдохнут 230 учащихся общеобразовательных организаций в возрасте с 8 до 14 лет.

Это дети, обучающиеся в школах города Бишкек из категорий социально незащищенных семей: дети-сироты, полусироты, из многодетных и малообеспеченных семей, дети, чьи родители являются ЛОВЗ, а также отличники учебы, активисты и победители городских и международных конкурсов и соревнований.

Отдых организован для обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период, профилактики правонарушений и беспризорности среди несовершеннолетних.