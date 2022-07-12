На Иссык-Куле проходит Летняя Школа ГИТИСа

Летняя Школа ГИТИСа по методикам театрального образования проходит в эти дни на озере Иссык-Куль.

Участниками театральной сессии стали педагоги ГИТИСа и театральных вузов Кыргызстана и Казахстана, прошедшие конкурсный национальный отбор. В течение десяти дней педагоги по актерскому мастерству, режиссуре, сценической речи, движению и пластике проводят тренинги и мастер-классы, круглые столы и дискуссионные панели по вопросам театрального образования.

От ГИТИСа в Школе принимают участие проректор по учебной работе, преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра Эдита Тибилова, заведующий кафедрой сценической пластики Айдар Закиров и педагог по сценической речи Елена Двизова. Вместе со студентами Мастерской Александра Бармака они продемонстрируют на практике методологию преподавания русской театральной школы. Также слушателей ждет встреча с ректором ГИТИСа Григорием Заславским, который проведет дискуссионную панель "Современное состояние русского театра".

Участники мастер-классов и тренингов Школы получат сертификаты повышения квалификации от Российского института театрального искусства - ГИТИС.

Школу поддержали Фонд президентских грантов, Фонд поддержки и развития театрального образования, Гуманитарный проект Ивана Полякова, члена Попечительского совета ГИТИСа.

Особую благодарность в подготовке мероприятий ГИТИС выражает куратору культурных проектов Русского дома в Бишкеке Игорю Воронцову.

Завершится Школа 19 июля.