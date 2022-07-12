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Мэрия: Бишкекчане добровольно демонтируют незаконные объекты

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- Канат Кожоев
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Инспекторами на ежедневной основе ведётся работа по выявлению незаконного пользования земельными участками. Владельцам объектов выдаются уведомления.

На сей раз, добровольно демонтирована точка реализации автомобильного масла, 40-тонный контейнер общей площадью 30 квадратных метров по улице Алыкулова и автомойка на этой же улице площадью 140 квадратных метров.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

  1. по Свердловскому району: 0705003137;
  2. по Октябрьскому району: 0551551745;
  3. по Первомайскому району: 0555404818;
  4. по Ленинскому району: 0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/420359
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан
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