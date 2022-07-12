Мэрия: Бишкекчане добровольно демонтируют незаконные объекты

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Инспекторами на ежедневной основе ведётся работа по выявлению незаконного пользования земельными участками. Владельцам объектов выдаются уведомления.

На сей раз, добровольно демонтирована точка реализации автомобильного масла, 40-тонный контейнер общей площадью 30 квадратных метров по улице Алыкулова и автомойка на этой же улице площадью 140 квадратных метров.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам: