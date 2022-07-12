Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Пушистая троица

Внимание! SOS! Пушистых крох, которых вы видите на фото ниже, люди забрали у мамы-кошки и подбросили к магазину. Фонд "Добрые руки" ищет для них надежный дом и хороших любящих хозяев. Все котятки здоровые и игривые. Котенок рыжего окраса – мальчик, серые – мальчик и девочка. Если вы хотите изменить их жизнь к лучшему и взять к себе, звоните по следующему номеру телефона: 0(555)158-866.

Симпатичная охранница

Фонд помощи животным и vb.kg ищут дом для щенка. Перед вами – девочка. Это хорошая охранница. Животное здоровое, привитое, обработанное от паразитов. Стерилизацию собаки гарантируют люди, на попечении которых она сейчас находится. Телефон для справок: 0(502)241-007.

Бельчонок ждет звонка

А это Бельчонок. Песику два года. Он здоров, кастрирован. Отдают животное хорошим людям. Важно, чтобы пес жил на огороженной территории и имел теплую будку. Обращайтесь по телефонам: 0(509)856-857, 0(559)659-522.

Ласковая Марта

"Добрые руки" ищут ответственных хозяев для красивой, благородной собаки Марты. Подопечной фонда семь месяцев. Животное здоровое, привитое и уже стерилизованное. По характеру Марта очень послушная и ласковая. Кроме того, она хорошая охранница. На новое место жительства Марту привезут. Телефоны для потенциальных хозяев: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Кому комочек счастья?

И напоследок посмотрите подборку фотографий очаровательных котят, в судьбе которых вы тоже можете сыграть важную роль. Все они пристраиваются. Если кто-то из этих симпатичных здоровых малышей вам приглянулся, звоните: 0(555)744-148.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.