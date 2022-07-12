Для школ Кыргызстана разработали программу "Здоровый образ жизни"

Проект программы "Здоровый образ жизни" был презентован сегодня в Бишкеке в рамках круглого стола по развитию медицинских услуг в общеобразовательных организациях республики.

Круглый стол был организован по итогам работы министерства здравоохранения совместно с Фондом Ага Хана и другими международными организациями над улучшением качества медицинских услуг для учащихся. В мероприятии приняли участие представители систем здравоохранения, образования, неправительственных и международных организаций.

Таалайгуль Маматжунусова, менеджер Программы здоровья и питания Фонда Ага Хана в КР, рассказала о том, какая еще работа была проделана по улучшению качества медицинских услуг в школах республики.

"Было разработано мобильное приложение Саламат, которое помогает родителям поддерживать и укреплять здоровье своих детей, принимать активное участие в профилактических мероприятиях. Функционал приложения будет расширяться. Для учащихся 6-11 классов разработаны рабочие тетради по программе "Здоровый образ жизни". Запланированные информационный журнал "Ой жигит" и телепередачи помогут преодолеть различные социальные нормы, которые сегодня являются барьерами для здорового образа жизни.

Фонд Ага Хана окажет софинансирование трем ресурсным центрам для родителей, которые будут формировать культуру ответственного родительства, содействовать обмену опытом между родителями.

Также медицинским работникам 32 школ будет оказана помощь в проведении качественного ежегодного профилактического медицинского осмотра школьников. Для школьных медработников будет разработан специальный учебный курс по подростковому здоровью", - информировала она.

Участники обсудили также Руководство для медицинских работников общеобразовательных организаций, учебно-методическое пособие для преподавателей медицинских вузов по курсу "Медицинские услуги в общеобразовательных организациях" и проект по внесению дополнений к санитарно-эпидемиологических требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях

"В Кыргызстане очень высокая материнская смертность. По подростковой беременности мы находимся на втором месте в Центральной Азии после Таджикистана. Более того у нас высокий уровень домашнего насилия в отношении как женщин, так и девочек. На ситуацию влияет также миграция, когда родители вынуждены оставлять детей на чье-то попечение.

Таким образом зачастую родители сами не могут донести до детей элементарные правила гигиены. Многие не владеют особенностями полового воспитания или не желают рассказывать подросткам об их репродуктивном здоровье.

Мы адаптировали руководство по здоровому образу жизни для учителей, чтобы они во время классных часов могли рассказывать о ЗОЖ.

В руководстве также очень много представлены QR коды, которыми учителя могут поделиться с учениками, чтобы они могли изучать дополнительные темы, самостоятельно и смотреть видео по некоторым темам. Руководство разработано с учетом возрастов школьников – с 6-го по 11 классы", - отметила сотрудница Фонда ООН в области народонаселения Эльзат Насырова