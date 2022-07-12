Какие документы нужны для назначения пенсии по инвалидности? (список)

В Социальном фонде озвучили список документов, необходимых для оформления пенсии по инвалидности

паспорт; для граждан, имеющих официальный статус беженца, - удостоверение беженца; для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории КР, - вид на жительство, выданный органом внутренних дел КР. заключение Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении группы инвалидности; трудовая книжка; справки о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд до 01.01.1996 г.; две фотографии размером 3x4 см для получения пенсионного удостоверения.

ПРИМЕЧАНИЕ

При наличии иных документов о страховом стаже заявитель также может представить диплом об окончании ПТУ, СУЗа или ВУЗа (учеба принимается до 19.02.1999 года. очное обучение), военный билет, для женщин - свидетельство о рождении детей, свидетельство о регистрации или расторжении брака, при наличии документов, выданных на другую фамилию.