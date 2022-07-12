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Какие документы нужны для назначения пенсии по инвалидности? (список)

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- Канат Кожоев
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В Социальном фонде озвучили список документов, необходимых для оформления пенсии по инвалидности

  1. паспорт;
  2. для граждан, имеющих официальный статус беженца, - удостоверение беженца;
  3. для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории КР, - вид на жительство, выданный органом внутренних дел КР.
  4. заключение Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении группы инвалидности;
  5. трудовая книжка;
  6. справки о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд до 01.01.1996 г.;
  7. две фотографии размером 3x4 см для получения пенсионного удостоверения.

ПРИМЕЧАНИЕ

При наличии иных документов о страховом стаже заявитель также может представить диплом об окончании ПТУ, СУЗа или ВУЗа (учеба принимается до 19.02.1999 года. очное обучение), военный билет, для женщин - свидетельство о рождении детей, свидетельство о регистрации или расторжении брака, при наличии документов, выданных на другую фамилию.


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URL: https://www.vb.kg/420380
Теги:
пенсии, Кыргызстан, Социальный фонд
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